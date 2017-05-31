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Мы обучаем НЛП (Нейро-лингвистическому программированию)

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    НЛП методы дистанционно в любом месте мира или очно

    Проект NLP.SPACE - это фабрика техник для развития Вашего жизненного опыта, профессионализма, свободы выбора и психологии экстра поведения. Именно мы соблюдаем все Высокие стандарты образования. Наше кредо для Вас - всегда учить лучшему и современному.

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    Нейро-лингвистическое программирование : курсы, тренинги, техники.

    Что это такое - нейролингвистическое программирование? НЛП это не психология. Научная модель НЛП применяется для изучения и повторения совершенства. Также она исследует то, что такое субъективный опыт и поведение. И помогает лучшее включить в свою жизнь, совершенствуя себя и мир для коммуникации и/или достижений.

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  • Можно! NLP может!- эксперт нейролингвистического программирования

    Сертификационный курс «Практик-НЛП». Прими вызов. Учись. Стань!

    Мы работаем над тем, чтобы знания и навыки наших студентов не были в жизни поверхностны. Вместо растерянности мы предлагаем вам систему знаний и навыков в области, выбранной студентом. Что всех очень радует, если.. если они вместе с нами!

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Тренинг NLP мирового уровня в удобное время из любой точки планеты: возможность раскрыть секреты общения и изменения

Буклет


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Курс НЛП мастер

Курс НЛП мастер

Моделирование стратегий мастера через новые отношения, мышление и влияние изящно и просто.
Презентация для специалистов
эмблема человека собеседника нлпсейс

Почему стоит учиться у нас?

«Создано было НЛП для изучения и повторения совершенства»,
Джон Гриндер, со-основатель НЛП.

Мы учим не приёмам психотерапии, не влиянию в общении, ни управлению эмоциями других. Т.е. не только этому. Мы учим людей большему: изучению и повторению поведения высокого качества во всех сферах человеческой деятельности. Мы даём работающий интеллектуальный инструмент НЛП для тех, и для того, кто желает быть эффективным там, где ему нужно, и когда ему требуется понять свои лучшие стороны, развить и использовать своё совершенство для интересной работы и увлекательной жизни. И действительно тренируем пользоваться своей эффективностью. Здесь НЛП для тех, кто хочет управлять собой лучше и стать профи!

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school and education

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Звоните нам

+7 900 635-99-44